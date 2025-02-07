أنشيلوتي: أتلتيكو مدريد يمتلك جودة كبيرة للقتال على الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 02:50 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “إنها مباراة مهمة جداً للفريقين. يعتبر الديربي دائماً أمراً خاصاً، خاصة ضد منافس قوي للغاية. إنهم يملكون ما يكفي من الجودة للقتال من أجل الدوري”.

وحول تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، بأن شخصاً ما في ريال مدريد فقد عقله في إشارة إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، علق أنشيلوتي قائلاً: “لا أريد التطرق لهذا الموضوع قبل مباراة مهمة كهذه، فلا أحد هنا قد فقد عقله. لقد تم طلب تفسير واحد فقط. تغيير النظام الذي حسب ما سمعت لا أحد سعيد به. يقولون أن النظام يصب في مصلحة ريال مدريد ولكن عندما يريد مدريد تغييره فإن الآخرين يرفضون”.

وحول تشكيلة مباراة الغد، أوضح: “غداً سأضع تشكيلة أساسية قادرة على منحنا الجودة والالتزام، فهما مفتاح النجاح. ربما كان لدينا هذا العام جودة أكثر من الالتزام. نحن نعمل على مطابقته. لقد استعدنا كامافينجا ولوكاس فاسكيز اليوم وهم مُتاحين”.

وعن الحالة الدفاعية للفريق وكيفية تحسينها، قال: “من الواضح أن الصلابة الدفاعية لا تتلخص في جهد اللاعبين من الخلف فقط، بل هي جهد جماعي ويجب على من هم في المقدمة أن يقدموا المساعدة أيضاً”.

وحول عدم تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على منافس كبير خلال الموسم الحالي، أشار: “نحن بحاجة إلى ثلاث نقاط، لا أكثر. نحن لا نفكر أبعد من ذلك. لم نظهر أفضل مستوياتنا في بعض المباريات أمام منافسين أقوياء، لكن يتعين علينا الفوز غداً”.

وعن تطور مبابي: “لقد قلتها مرات عديدة، لقد وصل بكل تواضع وبصورة جيدة للغاية ومن دون مطالب. لقد أستغرق الأمر منه بعض الوقت، لكنه تأقلم بشكل جيد للغاية مع الفريق، كما تأقلم الفريق معه. الإحصائيات موجودة ولا يمكننا أن نطلب المزيد. نحن سعداء جداً”.

وعن داني سيبايوس: “لقد أصبح له دور أكبر، لأنه حاضر دائماً في الهجوم والدفاع. لقد تحسنت حالته البدنية وهذا أمر مهم. إن إدارة وقت اللعب هو شيء يقوم به بشكل جيد للغاية”.

وعن عدم حصول فالفيردي على الراحة، أوضح: “نحن نشعر بالقلق بشأن إصابة اللاعبين، بالطبع ولكن فالفيردي بالإضافة إلى رغبته الدائمة في اللعب، أصبح الآن لا غنى عنه بسبب الغيابات التي لدينا. لأنه قادر على أن يكون محوراً أو ظهيراً”.

وعن رودريجو، أتم: “إنه يلعب دوراً مهماً في الفريق، وسوف يستمر في ذلك، فهو يتمتع بجودة هائلة، مثل العديد من اللاعبين الآخرين”.