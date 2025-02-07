الإمساك: وضعية النوم تعزز التعافي من الأمراض الشائعة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 01:53 مساءً - يشير الخبراء إلى أن تغيير وضعية النوم قد يسهم في التعافي من العديد من الأمراض الشائعة، مثل الإمساك والإنفلونزا والتهابات المسالك البولية.

**الإمساك والإسهال**

على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من الإمساك، فإن النوم على الجانب الأيسر قد يكون مفيدًا، حيث يساعد في تسهيل حركة الطعام ونفايات الجسم عبر الجهاز الهضمي، مما يسمح للجاذبية بتحريك النفايات بكفاءة من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. بالمقابل، النوم على الظهر قد يبطئ عملية الهضم ويزيد من تفاقم الإمساك.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإسهال، يُنصح بالنوم على الجانب الأيمن. يساعد هذا الوضع في تقليل تكرار البراز من خلال إبقائه في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي لفترة أطول، مما يمنع وصوله إلى القولون بسرعة.

**التهابات المسالك البولية**

عند التعامل مع التهابات المسالك البولية، يُوصى بالنوم في وضعية الجنين (الانحناء على الجانب) أو النوم على الظهر مع فصل الساقين قليلاً، حيث يساعد ذلك في تقليل الضغط على المثانة وتخفيف الانزعاج.

ولتجنب التهابات المسالك البولية، يُنصح النساء بتجنب النوم في الملابس الضيقة.