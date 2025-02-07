الشامي” يظهر في دراما رمضان بشكل خاص

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 01:53 مساءً - يستعد المطرب السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بلقب “الشامي”، للظهور بشكل مميز في موسم دراما رمضان المقبل.

وسيكون هذا الظهور الأول له في غناء تترات أحد المسلسلات المنتظرة، وهو مسلسل “تحت سابع أرض”، الذي يقوم ببطولته تيم حسن، من إخراج سامر برقاوي.

وكشف “الشامي” عبر تدوينة على منصة “إكس” أن تترات المسلسل ستكون من تأليفه وألحانه، مع توزيع إليان دبس، واصفاً هذه التجربة بأنها “غير مألوفة ومختلفة تماماً”.

يعود تيم حسن من خلال “تحت سابع أرض” إلى الدراما الاجتماعية السورية المعاصرة بعد غياب 15 عاماً منذ بطولته لمسلسل “زمن العار”.

المسلسل من تأليف عمر أبوسعدة، ويشارك في بطولته كل من كاريس بشار، أنس طيارة، جوان خضر، ومنى واصف.

تدور أحداث المسلسل حول معضلة تجمع بين التشويق والبعد الإنساني، حيث يكتشف الضابط النزيه موسى أن شقيقيه يزوران الدولارات، مما يضعه في موقف أخلاقي صعب، إذ يتعين عليه الاختيار بين تركهما يواجهان خطر العصابات بمفردهما أو الانغماس في هذا العمل الإجرامي.