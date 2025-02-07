صفار البيض البرتقالي مقابل الأصفر: أيهما أفضل؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 01:53 مساءً - هل سبق لك أن كسرت بيضة ووجدت صفارها بلون برتقالي زاهي يشبه غروب الشمس؟ هل تساءلت إذا كان هذا اللون البرتقالي أكثر صحة من الصفار الأصفر الباهت الذي اعتدت عليه؟

وفقًا للخبراء، يمكن أن يتراوح لون صفار البيض من البرتقالي الداكن إلى الأصفر الفاتح، وذلك بناءً على عدة عوامل. فهل يمكن أن يشير لون الصفار إلى قيمته الغذائية؟

**ما الذي يحدد لون صفار البيض؟**

يقول الخبراء إن الاختلاف في لون صفار البيض يعود إلى عوامل متعددة تتعلق بنمط حياة الدجاجة ونظامها الغذائي. عادةً ما يعكس الصفار الأكثر حيوية نظام غذائي غني، والذي يمكن أن يتأثر بتركيبة العلف، ولون الصبغات النباتية، وكمية المكونات مثل الذرة.

كما أن الدجاجات التي تتغذى على الحشرات في العشب أو التربة تميل إلى إنتاج بيض بصفار أغمق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر عمر الدجاجة وصحتها وموسم إنتاج البيض على لون الصفار.

في هذا السياق، أجرت مجلة علوم الدواجن دراسة حول لون صفار البيض، حيث تم تزويد مجموعة من الدجاج بنظام غذائي محدد