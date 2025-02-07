سعد لمجرد يشعل أجواء دبي في ليلة حب استثنائية بـ”Epik Dubai”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 01:53 مساءً - يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء واحدة من أقوى حفلات عيد الحب في دبي، حيث يلتقي جمهوره العريض في ليلة ساحرة يوم 14 فبراير في Epik Dubai، ميدان جراند ستاند، فندق الميدان، شارع الميدان – ند الشبا 1، دبي.

وسيشارك في هذا الحدث الضخم دي جي أصيل، ليضيف لمسة موسيقية إيقاعية مميزة، مما يجعل السهرة تجربة لا تُنسى لعشاق الفن والموسيقى.

ماهر الذيب: “نعدكم بليلة أسطورية تجمع الحب والطرب”

وعن تفاصيل الحفل، صرّح مدير الفعالية ماهر الذيب قائلًا:

“هذا الحفل ليس مجرد عرض موسيقي، بل هو تجربة متكاملة ستأخذ الجمهور في رحلة فنية حالمة. سعد لمجرد نجم من الطراز الرفيع، وعيد الحب في دبي هذا العام سيكون مختلفًا بفضل هذه الليلة الاستثنائية. الحجز جارٍ بوتيرة متسارعة، وندعو الجميع للاستمتاع بأجواء الحب والفن في واحدة من أرقى الوجهات الترفيهية في المدينة.”

للحجز والمزيد من التفاصيل: