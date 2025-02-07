مدافع آرسنال في مقدمة خطط ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:56 مساءً - يستهدف ريال مدريد تعزيز خط دفاعه، ولهذه الغاية يضع المدافع الفرنسي، ويليام ساليبا، لاعب آرسنال، ضمن خططه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك ساليبا عقداً مع آرسنال يمتد حتى صيف 2027.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة “RMC Sport”، فإن الملكي يعتبر المدافع الفرنسي أولوية مطلقة، رغم صعوبة الأمر، حيث أن آرسنال لا يخطط للسماح برحيله.

وأشار التقرير، إلى أن آرسنال لن يوافق على انتقال ساليبا إلى ريال مدريد، إلا بمقابل ضخم لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني.

خلال الموسم الحالي، شارك ساليبا في 22 مباراة في البريميرليج مع آرسنال سجل خلالها هدفين.