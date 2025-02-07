معرض القاهرة للكتاب”.. من الأرقام القياسية إلى “عتاب الشعراء”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:56 مساءً - يُعتبر الإقبال الجماهيري الكبير والعدد الاستثنائي لدور النشر المشاركة من أبرز السمات التي تميز معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يجعله في مقدمة الفعاليات الثقافية العربية. وقد تجلى ذلك في الدورة الأخيرة من المعرض، التي شهدت بعض “ملاحظات العتاب” من قبل عدد من الشعراء.

وأعلنت اللجنة العليا للمعرض أن النسخة السادسة والخمسين من هذا الحدث الثقافي البارز حققت رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوز عدد زوار المعرض 5.5 مليون زائر، وذلك خلال الفترة من 24 يناير حتى مساء الأربعاء 5 فبراير.

ومن المثير للاهتمام أن المعرض، عندما انتقلت فعالياته قبل عدة سنوات من منطقة “مدينة نصر” القريبة من “وسط القاهرة” إلى منطقة “التجمع الخامس” البعيدة، توقع الكثيرون انخفاض أعداد الزوار بشكل ملحوظ. لكن المفاجأة كانت في زيادة نسبة الزائرين بشكل فاق توقعات أكثر المتفائلين.

وفي دورة 2024، بلغ حجم الإقبال على المعرض نحو 4 ملايين و785 ألف زائر، حيث اعتبر وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو أن “الرقم القياسي الجديد يعكس ريادة مصر الثقافية وحرصها على تعزيز قيم التنوع والتعدد”.