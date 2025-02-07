حرروا شون “ديدي”.. كانييه ويست يطالب بالإفراج عن صديقه”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:56 مساءً - دعا مغني الراب كانييه ويست إلى الإفراج عن شون “ديدي” كومبس، الذي يقبع في السجن، حيث نشر رسالة على منصة “إكس” ليلة الخميس، معبرًا عن دعمه لصديقه المحتجز في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، نيويورك.

كتب كانييه ويست بحروف بارزة: “حرروا ديدي”، مضيفًا تعليقًا مثيرًا للجدل قال فيه: “جميع هؤلاء المشاهير قذرون، أنتم تشاهدون أخانا يتعفن ولا تتحدثون”.

ثم وجه ويست انتقاده نحو كريس براون، مشيرًا إلى محاولات البعض لإلغاء الأخير، حيث قال: “لقد رأيناهم جميعًا يحاولون إلغاء كريس براون، ولم يفعل أحد شيئًا”. كما أشار إلى أغنيته الجديدة “Wheels Fall Off”.

ونشر أيضًا مقطع فيديو على “إنستغرام” يظهره وهو يتحدث مع كريستيان “كينغ” كومبس، نجل شون “ديدي” كومبس، وعلق على الفيديو قائلاً: “لكل ابن لديه والد مسجون أو أخطأ، أريدكم أن تستمعوا إلى نكات ديف شابيل عن قرب هذه المرة”.

يُذكر أن شون “ديدي” كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، محتجز حاليًا في منشأة بروكلين دون كفالة، حيث ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز.