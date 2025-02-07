بليك ليفلي تواجه دعوى قضائية بتهمة التشهير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:56 مساءً - تتعرض الممثلة بليك ليفلي لدعوى قضائية بتهمة التشهير من قبل شركة العلاقات العامة “Street Relations”، في خضم نزاعها القانوني المستمر مع زميلها في مسلسل “It Ends With Us”، جاستن بالدوني.

في 20 ديسمبر الماضي، قدمت بليك، البالغة من العمر 37 عامًا، شكوى إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد جاستن بالدوني وعدد من الأطراف الأخرى، بما في ذلك جيد والاس وشركته. في الشكوى الأولية، وصفت بليك والاس بأنه “مقاول مقره تكساس”، وادعت أنه قام بتشكيل “جيش رقمي” لمهاجمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم جاستن.

ومع ذلك، بعد 11 يومًا، تم تقديم شكوى فيدرالية لم تتضمن اسم جيد والاس أو شركته كمدعى عليه. لكن بعد نشر الشكوى الأولية، أشارت وسائل الإعلام إلى والاس كمدعى عليه، مما دفعه إلى رفع دعوى جديدة ضد بليك بتهمة التشهير.

وفقًا لدعوى والاس، التي تم تقديمها في محكمة فدرالية في تكساس، زعم أن بليك أو وكلاءها قدموا وثيقة إعلامية تم تداولها على نطاق واسع، مما أدى إلى تشويه سمعته، وأشار إلى أن هذه الوثيقة ساهمت في نشر ادعاءات غير صحيحة حول تورطه في حملة تشهير.