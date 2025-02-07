كيف تستخدم مبرد الأظافر بشكل صحيح؟ دليل شامل للعناية بالأظافر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:48 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

مبرد الأظافر هو أداة أساسية في العناية بالأظافر، سواء كنتِ تفضلين الأظافر الطويلة أو القصيرة. ومع ذلك، فإن استخدامه بشكل خاطئ قد يؤدي إلى تلف الأظافر أو تكسرها. في هذا المقال، سنقدم لكِ إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام مبرد الأظافر بطريقة صحيحة، مع التركيز على الكلمات المفتاحية التي تعزز ظهور المقال في محركات البحث.

مبرد الأظافر هو أداة تستخدم لتشكيل وتنعيم حواف الأظافر. يتوفر بأنواع مختلفة، مثل المبرد الزجاجي أو المعدني أو الورقي، ولكل نوع مميزاته وعيوبه. اختيار المبرد المناسب يعتمد على نوع الأظافر والنتيجة المرجوة.

1. اختيار المبرد المناسب: يفضل استخدام مبرد ذو حبيبات ناعمة لتجنب تشقق الأظافر. المبرد الزجاجي يعتبر خيارًا جيدًا للأظافر الحساسة.

2. تنظيف الأظافر: قبل البدء، تأكدي من أن أظافرك نظيفة وجافة. يمكنكِ غسلها بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا.

3. تشكيل الأظافر: ابدئي ببرد الأظافر في اتجاه واحد فقط، وليس ذهابًا وإيابًا، لتجنب تشققها. حركة الذهاب والإياب قد تسبب ضعفًا في بنية الظفر.

4. التركيز على الحواف: قومي ببرد حواف الأظافر بحركة لطيفة ومنتظمة. إذا كنتِ تفضلين الأظافر المدورة، قومي ببرد الحواف بشكل دائري. أما إذا كنتِ تفضلين الشكل المربع، فقومي ببرد الحواف بشكل مستقيم.

5. تنعيم الحواف: بعد تشكيل الأظافر، استخدمي الجانب الناعم من المبرد لتنعيم الحواف وإزالة أي خشونة.

6. ترطيب الأظافر: بعد الانتهاء من البرد، قومي بترطيب الأظافر باستخدام زيت الأظافر أو كريم مرطب لمنع الجفاف والتكسر.

– تجنبي برد الأظافر وهي مبللة، لأنها تكون أكثر عرضة للتكسر.

– لا تبالغي في برد الأظافر، فقد يؤدي ذلك إلى إضعافها.

– استخدمي مبردًا خاصًا للأظافر الصناعية إذا كنتِ تستخدمينها.

– قومي بتنظيف المبرد بعد كل استخدام للحفاظ على فعاليته ومنع تراكم البكتيريا