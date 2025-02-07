كودي جاكبو: نحن على الطريق الصحيح

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:48 صباحاً - أكد كودي جاكبو، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، إن فريقه يسير على الريق الصحيح، معرباً عن سعادته بالفوز على توتنهام 4-0 في إياب كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وقال كودي جاكبو في تصريحات بعد المباراة: أعتقد أن أنفيلد ساعدنا كثيراً، كنا نعلم أنه يتعين علينا العودة، لقد خرجنا إلى الملعب وحاولنا خلق أكبر عدد ممكن من الفرص، مع الجودة التي نمتلكها، نعلم أننا سنحصل على الفرص… لقد كان فوزاً عظيماً، لقد ساعدتنا الجماهير كثيراً وهذا يمنحنا طاقة إضافية، نحن سعداء للغاية بهؤلاء المشجعين.

وأضاف جاكبو: نحن على الطريق الصحيح، ولكن يتعين علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، لقد قمنا بعمل جيد اليوم، نحن في نهائي واحد، ولكن لدينا الكثير لنلعب من أجله… نحن في حالة جيدة في الوقت الحالي، ولكن يتعين علينا الاستمرار، أنت تعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، ويتعلق الأمر بالثبات، يتعين علينا الحفاظ على هذا الزخم.