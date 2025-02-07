هانز فليك: سعيد جداً بأداء اللاعبين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:48 صباحاً - قال هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، بعد فوز فريقه على فالنسيا 4-0 في ربع نهائي كأس إسبانيا: في ربع النهائي لا توجد فرصة ثانية، وقد قدمنا أداءً رائعاً اليوم، كنا مركزين جداً منذ البداية وخلقنا الفرص وسجلنا الأهداف، وهذا ساعدنا كثيراً منذ البداية.

وعن مساهمة توريس وفيرمين بالأهداف، قال: لدينا أسابيع وأشهر صعبة حتى نهاية الموسم، ومن المهم بالنسبة لي أن يُظهر الجميع مستواه الجيد، أنا سعيد جداً بأداء اللاعبين الذين لا يبدؤون عادة في التشكيلة الأساسية، وهذا أمر إيجابي كثيراً… بالنسبة لي تسجيل الأهداف هو مهمة توريس وقام بعمل رائع اليوم، أنا سعيد جداً من أجله، لأنه تعرض لإصابة وعاد، ولم يكن موسماً سهلاً عليه، لكنه الآن يقدم أداءً رائعاً.

وعن أداء حارس المرمى تشيزني، قال: هذه وظيفته حماية المرمى وهو يقوم بعمل جيد ويعطينا الضمان وشخصيته جيدة اليوم لدينا كلين شيت جديد وهذا ما نريده.