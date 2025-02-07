فيرمين لوبيز: لا نخشى الريال ولا أتلتيكو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:51 صباحاً - قال فيرمين لوبيز، لاعب وسط فريق برشلونة بعد الفوز على فالنسيا 5-0 في ربع نهائي كأس إسبانيا مساء أمس، الخميس، في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) إنه يشعر بتحسن متزايد وثقة أكبر، وأن المدرب يمنحه فرصة المشاركة.

وعن قرعة نصف نهائي كأس الملك، قال: لا يهم من سنواجه في نصف النهائي، أعتقد أننا أظهرنا قدرتنا على المنافسة أمام أي فريق.

وعن زميله فيران توريس، والذي سجل هاتريك في المباراة المذكورة، قال: القرش في قمة مستواه حالياً، وأنا سعيد جداً من أجله، ويستحق التهنئة.

ويتواجد في نصف نهائي كاس إسبانيا كل من برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.