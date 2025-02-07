آرني سلوت يشيد بأداء لاعبيه أمام توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:51 صباحاً - علّق آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي على فوز فريقه على توتنهام هوتسبير 4-0 في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (الذهاب 1-0 لفريق توتنهام)، وقال في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: توتنهام يستقبل الأهداف لأنه يعاني من العديد من مشاكل الإصابات، ربما هذا هو السبب الرئيسي وراء استقبال الأهداف، لكنهم قادرون دائماً على تسجيل الأهداف وخلق الكثير من الفرص.

وعن لاعبه جاكبو، الذي سجل 16 هدفاً هذا الموسم، قال: ليس لدي أي فكرة عن عدد الأهداف التي يمكنه إنهاء الموسم بها، لست مهتماً كثيراً بعدد الأهداف التي يسجلونها… أعلم أنه إذا عملوا بجد كما يفعلون وأخرجوا الكرة من الخلف كما يفعلون، فسنسجل دائماً أهدافاً بسبب اللاعبين الجيدين لدينا، لكن هذه الأهداف لا تأتي من تلقاء نفسها… إذا نظرت إلى الهدف الثالث، فإن الجهد الذي يبذله كونور برادلي كظهير للركض في جميع أنحاء الملعب ثم مساعدة سوبوسلاي، فهذا مهم تماماً مثل اللاعب الذي يسجل الأهداف.

وأضاف: أعتقد أنه عندما مرر محمد صلاح الكرة، كورتيس جونز كان هو من ذهب إليها، ولهذا السبب كان لدى الظهير بعض الشك ثم سقطت الكرة بعد ذلك إلى كودي جاكبو، وإذا كان الأمر يتعلق بجاكبو أو لويس دياز أو ديوجو جوتا أو داروين نونيز أو محمد صلاح أو فيديريكو كييزا، فيمكنهم جميعاً تسجيل الأهداف، ولكن يتعين علينا التأكد من أنهم يأتون في هذه المراكز كثيراً، لذلك تحتاج إلى الركض كثيراً وهذا ما يفعلونه، لكن كودي لديه موسم خاص، لكن النصف الثاني من الموسم الماضي كان مميزاً، وخلال بطولة أوروبا كان مميزاً لهولندا، لذلك لم يكن الأمر مجرد حظ أو مصادفة، إنه شيء فعله من قبل بالفعل.