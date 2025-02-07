كيف تحمي أطفالك من المحتويات غير المناسبة باستخدام الرقابة الأبوية: دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:51 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

باتت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية. مع تزايد استخدام التطبيقات مثل واتساب وتيك توك ويوتيوب، أصبحت الرقابة الأبوية أداة أساسية للآباء لحماية أطفالهم من المحتويات غير المناسبة. لكن، هل تعلم أن هناك ثغرات في هذه الأنظمة قد تعرض أطفالك لمحتوى غير لائق؟ في هذا المقال، سنستعرض كيفية استخدام الرقابة الأبوية بشكل فعال لحماية أطفالك، مع التركيز على الكلمات المفتاحية التي تعزز ظهور المقال في محركات البحث.

الرقابة الأبوية هي مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تتيح للآباء التحكم في المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم على الأجهزة الذكية. تتضمن هذه الأدوات تحديد وقت الشاشة، وضع قيود عمرية، وحظر التطبيقات غير المناسبة. ومع ذلك، تشير تقارير حديثة إلى أن بعض الثغرات قد تسمح للأطفال بتجاوز هذه القيود

تقدم شركة أبل مجموعة من الأدوات تحت مسمى “وقت الشاشة” تتيح للآباء تحديد القيود الزمنية والعمرية للأطفال. يمكن للآباء إنشاء مجموعة عائلية وضبط الإعدادات بحيث لا يتمكن الأطفال من تثبيت التطبيقات بأنفسهم أو الوصول إلى المحتويات غير المناسبة. ومع ذلك، فإن هذه القيود تنطبق بشكل أساسي على تطبيقات أبل، وقد لا تكون فعالة مع التطبيقات الأخرى.

أظهرت اختبارات أجرتها مجلة “تست” الألمانية أن الأطفال يمكنهم تجاوز القيود الزمنية باستخدام خيار “الوصول المدعوم”، وهو وضع مبسط يتيح للأطفال الوصول إلى الألعاب وتطبيقات المراسلة حتى بعد انقضاء الوقت المسموح به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال مشاهدة مقاطع فيديو غير لائقة على يوتيوب رغم تفعيل القيود.

1. تفعيل الوصول المدعوم: قم بإعداد وضع “الوصول المدعوم” على جهاز الطفل والسماح فقط بالتطبيقات المرغوب فيها. تأكد من تأمين الوضع بكود لمنع التجاوزات.

2. ضبط وقت الشاشة: استخدم وظيفة “وقت الشاشة” لتعيين الحدود الزمنية والقيود العمرية للتطبيقات والأفلام والمحتويات الأخرى.

3. حظر التطبيقات غير المرغوب فيها: يمكنك استبعاد تطبيقات معينة تمامًا من استعمال الأطفال عن طريق وظيفة “وقت الشاشة”.

4. تعطيل المشتريات داخل التطبيقات: قم بتعطيل المشتريات داخل التطبيقات أو إتاحتها فقط عن طريق إدخال كلمة مرور لا يعرفها الطفل.

5. مراقبة الطفل ومشاركته: بالإضافة إلى الإجراءات التقنية، من المهم مرافقة الطفل أثناء استخدام التطبيقات ومراقبته من وقت لآخر