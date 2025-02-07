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الفئران تهاجم ملعب أولد ترافورد…

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الفئران تهاجم ملعب أولد ترافورد…

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:51 صباحاً - تعرض ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى هجوم غير متوقع من الفئران، خلال الفترة الماضية.

ونقل موقع (كوورة) عن صحيفة (الديلي ميل) أن مفتشي النظافة عثروا على أدلة بشأن وجود نشاط للقوارض، وفضلات خاصة بهم، خلال زيارة لأولد ترافورد.

وتابعت: تراجع تصنيف المانيو إلى نجمتين فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 5 نجوم.

ونوهت إلى أن مسؤولي المان يونايتد يعملون مع شركات مكافحة الآفات والحشرات، والمجلس المحلي، لمعالجة الأمر سريعاً.

وترتبط القضية، بموقع ملعب أولد ترافورد بين قناة وخط سكة حديد، وغالباً ما تتفاقم المشكلة بسبب درجات الحرارة الباردة في فصل الشتاء، والتي تشهد انجذاب الآفات إلى المناطق الأكثر دفئاً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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