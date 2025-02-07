الدوري الفرنسي (21): سان جيرمان يواجه موناكو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب نانت مع ستاد بريست الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وباريس سان جيرمان مع موناكو الساعة 23:05.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 50 نقطة، يليه مارسيليا بـ 40 نقطة، موناكو بـ 37 نقطة، ليل بـ 35 نقطة، ونيس بـ 34 نقطة.