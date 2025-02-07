للنباتيين.. أطيب وصفة لتحضير المجدرة على الطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:55 صباحاً - فوائد اتباع نظام نباتي

العديد من الناس حول العالم بدأوا يتجهون نحو النظام الغذائي النباتي لما له من فوائد صحية وبيئية. حيث يوفر النظام النباتي مجموعة واسعة من الفوائد مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والنقرس. بالإضافة إلى تحسين الحالة البيئية عن طريق تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن تربية الحيوانات.

المجدرة: وصفة نباتية شهية

المجدرة هي واحدة من أكثر الأطباق شعبية في المطبخ السوري، وهي مثالية للنباتيين نظراً لاحتوائها على مكونات طبيعية تماماً وغنية بالبروتينات. تتميز المجدرة بطعمها المميز وقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها وجبة رئيسية مثالية.

المكونات

لتحضير المجدرة على الطريقة السورية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كوب من العدس البني

½ كوب من الأرز المصري

2 بصل متوسط الحجم

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

½ ملعقة صغيرة من الكمون

ملح وفلفل حسب الذوق

4 أكواب من الماء

طريقة التحضير

اتبع الخطوات التالية لتحضير المجدرة بطريقة صحيحة:

قم بغسل العدس جيداً وضعه في وعاء للطبخ مع 4 أكواب من الماء. اتركه ليغلي على نار هادئة حتى ينضج العدس جزئياً. أضف الأرز المصري إلى العدس، واستمر في الطهي على نار هادئة، مع تحريك المزيج بين الحين والآخر لمنع الالتصاق. اتركهما حتى يُطبخوا تماماً. قطّع البصل إلى شرائح رفيعة وقم بتحميره في مقلاة على حرارة متوسطة مع زيت الزيتون، حتى يأخذ لوناً ذهبياً. عندما ينضج الأرز والعدس تمامًا، أضف الكمون والملح والفلفل إلى المزيج، وامزجه جيداً. اسكب البصل المحمر مع الزيت فوق المجدرة قبل التقديم مباشرة لإضافة نكهة غنية.

كيفية تقديم المجدرة

المجدرة تقدم عادةً مع صلصة اللبن أو السلطة الخضراء لإضافة نكهة منعشة إلى الوجبة. يمكن تقديمها أيضاً مع بعض المخللات لإعطاء تجربة طعام متكاملة ومتميزة.

خاتمة

تعتبر المجدرة طبقًا نباتيًا مثالياً يمكن تحضيره بسهولة وطعمه يفوق التوقعات. إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً نباتياً أو تبحث عن وجبات صحية جديدة، فإن المجدرة تقدم خياراً ممتازاً. جرب الوصفة بنفسك واستمتع بالنكهة السورية الأصيلة في كل وجبة.