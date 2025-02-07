أيهما أفضل.. صعود الدرج أم المشي؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:55 صباحاً - فوائد الرياضة اليومية لصحتك العامة

تعتبر الرياضة من أهم العوامل التي تساهم في تحسين الصحة العامة للإنسان. ومن بين الأنشطة البدنية الشهيرة التي يمكن ممارستها يوميًا هي المشي وصعود الدرج. ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع: أيهما أفضل لصحتك؟

صعود الدرج: تمرين بسيط بكفاءة عالية

صعود الدرج يعتبر من التمارين البدنية البسيطة والفعّالة التي يمكن أن يمارسها الأفراد في حياتهم اليومية دون الحاجة إلى أجهزة رياضية معقدة. إليكم بعض الفوائد المرتبطة بصعود الدرج:

تحسين صحة القلب: يساعد في تعزيز الدورة الدموية وزيادة معدل نبضات القلب، مما يعزز من كفاءة عمل القلب.

يساعد في تعزيز الدورة الدموية وزيادة معدل نبضات القلب، مما يعزز من كفاءة عمل القلب. حرق السعرات الحرارية: يمكن أن يساعد صعود الدرج على حرق سعرات حرارية أكثر بكثير مقارنة بالمشي على أرض مستوية.

يمكن أن يساعد صعود الدرج على حرق سعرات حرارية أكثر بكثير مقارنة بالمشي على أرض مستوية. تقوية العضلات: يعمل على تقوية عضلات الساقين والوركين والفخذين.

يعمل على تقوية عضلات الساقين والوركين والفخذين. تعزيز الصحة النفسية: التمارين الرياضية تطلق هرمونات السعادة وتحسن المزاج.

المشي: تحسين اللياقة البدنية بطرق متعددة

يعد المشي أيضًا من أكثر الأنشطة البدنية شعبية وأسهلها تنفيذًا. يوفر المشي العديد من الفوائد الصحية التي لا يمكن تجاهلها، منها:

تحسين اللياقة العام: يساعد في تحسين لياقة الجسم وزيادة مرونته بمرور الوقت.

يساعد في تحسين لياقة الجسم وزيادة مرونته بمرور الوقت. خفض مخاطر الأمراض المزمنة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. المساهمة في فقدان الوزن: يشكل المشي نشاطًا فعالاً في حرق السعرات الحرارية وبالتالي المساعدة في التحكم بالوزن.

يشكل المشي نشاطًا فعالاً في حرق السعرات الحرارية وبالتالي المساعدة في التحكم بالوزن. تعزيز الصحة الذهنية: يساعد المشي في الطبيعة على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر.

أيهما يجب عليك اختياره؟

يعتمد قرار الاختيار بين صعود الدرج والمشي على عدة عوامل، منها مستوى اللياقة البدنية الشخصي وأهداف اللياقة. إذا كنت تسعى لتحسين كفاءة القلب وحرق سعرات حرارية أكثر في مدة زمنية قصيرة، قد يكون صعود الدرج الخيار الأنسب لك. ومع ذلك، إن كنت تفضل نشاطًا قليل الشدة وممتع يساعدك في الحفاظ على النشاط دون إجهاد كبير، فإن المشي يمكن أن يكون الخيار الأفضل.

الخلاصة

مهما كان خيارك، فإن الفائدة الحقيقية تأتي من الالتزام بممارسة أي من هذين النشاطين بشكل منتظم. تذكر أن الاستمتاع بالأنشطة البدنية هو المفتاح للحفاظ على صحتك البدنية والنفسية. اختر النشاط الذي يناسبك وابدأ بخطوة إيجابية نحو صحة أفضل.