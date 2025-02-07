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الدوري الألماني (21): بايرن ميونيخ يستقبل بريمن

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الدوري الألماني (21): بايرن ميونيخ يستقبل بريمن

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا بايرن ميونيخ وفيردربريمن شري منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 51 نقطة، فيما يتواجد فيردربريمن في المركز الثامن بـ 30 نقطة.

وكما أسلفنا، يتصدر بايرن ميونيخ صدارة الترتيب بـ 51 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 45 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 38 نقطة، لايبزيج بـ 33 نقطة، وشتوتغارت بـ 32 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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