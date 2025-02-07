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الدوري التركي (23): سامسون يستقبل هاتاي سبور

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الدوري التركي (23): سامسون يستقبل هاتاي سبور

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق هاتاي سبورت في ضيافة سامسون سبور، اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

يتواجد فريق سامسون سبور قبل هذه المباراة في المركز الثالث بـ 40 نقطة، ويتواجد هاتاي سبور في المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 57 نقطة، يليه فنربخشة بـ 51 نقطة، سامسون سبور بـ 40 نقطة، أيوبسبور بـ 39 نقطة، وجوزتبه بـ 34 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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