كأس الاتحاد الإنكليزي: مانشستر يونايتد يلاقي ليستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراة واحدة في انطلاقة منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وتجمع فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُستأنف غداً، السبت، مباريات هذا الدور، فيلعب ليدز يونايتد مع ميلوول الساعة 15:15، وليتون أورينت مع مانشستر سيتي بنفس التوقيت، وعند الساعة 18:00 يلتقي إيفرتون مع بورنموث، وساوثهامبتون مع بيرنلي، وكوفنتري سيتي مع إيسويتش تاون، وستوك سيتي مع كارديف سيتي، وويجان أتلتيك مع فولهام، وبريستون نورث إيند مع ويكمب وندررز، فيما يلعب برمنغهام سيتي مع نيوكاسل يوناتيد الساعة 20:45، وبرايتون مع تشيلسي الساعة 23:00.

ويلعب يوم الأحد القادم بلاكبيرن روفرز مع وولفرهامبتون الساعة 15:30، وبليموث أرجايل مع ليفربول الساعة 18:00، وأستون فيلا مع توتنهام هوتسبير الساعة 20:35.

وتقام يوم الإثنين، 10 شباط الجاري مباراة واحدة وتجمع دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45، وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.