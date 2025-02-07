الدوري النمساوي (17): قمة بين المتصدر والوصيف

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تعود الحركة إلى ملاعب الدوري النمساوي من بوابة الجولة السابعة عشرة من المنافسات بعد توقّف الشتاء.

وتشهد عودة المنافسات مباراة واحدة، اليوم الجمعة، تجمع شتورم غراتس وأوستريا فيينا، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق شتورم غراتس قبل هذه المباراة في المركز الأول بـ 36 نقطة، ويتواجد أوستريا فيينا في المركز الثاني بـ 33 نقطة.