الدوري المغربي (20): شباب السوالم يلاقي شباب المحمدية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات الجولة العشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب المغرب التطواني مع الاتحاد التوركي الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب السوالم مع شباب المحمدية الساعة 22:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بكرة القدم بـ 46 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 37 نقطة، الجيش الملكي بـ 34 نقطة، الوداد بـ 33 نقطة، ولكل من الفتح والمغرب الفاسي 32 نقطة.