زلزال يضرب مدينة بوسط كوريا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر مدينة تشونغجو وسط كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وبحسب وكالات، تشغيل الحكومة لهيئة لإدارة الكوارث وإصدار ثاني أعلى درجة إنذار من الزلازل، حيث وقع الزلزال في منطقة تبعد 22 كيلومترا شمال غرب مدينة تشونغجو، وعلى عمق 9 كيلومترات.

كما ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.