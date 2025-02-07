الدوري المصري (12): مواجهة مرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب حرس الحدود مع إنبي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سموحة مع بيراميدز، ويستضيف الزمالك الإسماعيلي الساعة 20:00، ويلعب طلائع الجيش مع الجونة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

الأهلي × بتروجيت 2-1

غزل المحلة × مودرن سبورت 2-1

سيراميكا × فاركو 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الأهلي: 26 نقطة

2- بيراميدز: 24 نقطة

3- الزمالك: 20 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 19 نقطة

5- سيراميكا: 19 نقطة