نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (12): مواجهة مرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب حرس الحدود مع إنبي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سموحة مع بيراميدز، ويستضيف الزمالك الإسماعيلي الساعة 20:00، ويلعب طلائع الجيش مع الجونة بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
الأهلي × بتروجيت 2-1
غزل المحلة × مودرن سبورت 2-1
سيراميكا × فاركو 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي: 26 نقطة
2- بيراميدز: 24 نقطة
3- الزمالك: 20 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 19 نقطة
5- سيراميكا: 19 نقطة