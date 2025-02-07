دوري نجوم قطر (15): الدحيل يستقبل الوكرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي الأهلي وقطر، اليوم الجمعة، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم.

ويلتقي اليوم أيضاً الدحيل مع الوكرة الساعة 18:45، وأم صلال مع السد بنفس التوقيت.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 32 نقطة، يليه الغرافة بـ 28 نقطة، ولكل من السد والأهلي 28 نقطة، والشمال 19 نقطة.