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دوري نجوم قطر (15): الدحيل يستقبل الوكرة

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دوري نجوم قطر (15): الدحيل يستقبل الوكرة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي وقطر، اليوم الجمعة، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم.

ويلتقي اليوم أيضاً الدحيل مع الوكرة الساعة 18:45، وأم صلال مع السد بنفس التوقيت.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 32 نقطة، يليه الغرافة بـ 28 نقطة، ولكل من السد والأهلي 28 نقطة، والشمال 19 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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