دوري روشن السعودي (19): النصر يستضيف الفيحاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب العروبة مع الوحدة الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، والنصر مع الفيحاء الساعة 18:20، والأهلي مع الفتح الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

القادسية × الرائد 2-0

الشباب × الخليج 5-1

التعاون × الاتحاد 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 49 نقطة

2- الهلال: 46 نقطة

3- القادسية: 41 نقطة

4- النصر: 38 نقطة

5- الأهلي: 35 نقطة