نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (19): النصر يستضيف الفيحاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب العروبة مع الوحدة الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، والنصر مع الفيحاء الساعة 18:20، والأهلي مع الفتح الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
القادسية × الرائد 2-0
الشباب × الخليج 5-1
التعاون × الاتحاد 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 49 نقطة
2- الهلال: 46 نقطة
3- القادسية: 41 نقطة
4- النصر: 38 نقطة
5- الأهلي: 35 نقطة