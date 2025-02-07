الدوري الأردني (12): الفيصلي يستقبل معان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة (الأولى إياباً) في الدوري الأردني بكرة القدم، فيلتقي الرمثا وشباب العقبة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والفيصلي مع معان الساعة 19:45.

ويتصدر الحسين إربد ترتيب فرق الدوري الأردني بـ 31 نقطة، يليه الوحدات بـ 26 نقطة، الرمثا بـ 20 نقطة، الأهلي بـ 17 نقطة، والفيصلي بـ 16 نقطة.