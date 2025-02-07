دوري أدنوك الإماراتي (15): الجزيرة في ضيافة العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، فريقا العروبة والجزيرة في ثاني مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.

يتواجد فريق العروبة قبل هذه المباراة في المركز الأخير بـ 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الجزيرة في المركز السادس بـ 21 نقطة.

أمس افتتح اتحاد كلباء مباريات هذه الجولة بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وبقي الشارقة ثانياً بـ 37 نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ 38 نقطة.