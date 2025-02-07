نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا… نتائج مباريات ربع النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، أمس، الخميس، مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم، والتي جرت من مرحلة واحدة (مباراة واحدة)، وفيما يلي نتائج مباريات هذا الدور…
أتلتيكو مدريد × خيتافي 5-0
ليجانيس × ريال مدريد 2-3
ريال سوسيداد × أوساسونا 2-0
فالنسيا × برشلونة 0-5
وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء القادم 12 شباط، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في مقر الاتحاد الإسباني.