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كأس إسبانيا… نتائج مباريات ربع النهائي

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كأس إسبانيا… نتائج مباريات ربع النهائي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، أمس، الخميس، مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم، والتي جرت من مرحلة واحدة (مباراة واحدة)، وفيما يلي نتائج مباريات هذا الدور…

أتلتيكو مدريد × خيتافي 5-0
ليجانيس × ريال مدريد 2-3
ريال سوسيداد × أوساسونا 2-0
فالنسيا × برشلونة 0-5

وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء القادم 12 شباط، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في مقر الاتحاد الإسباني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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