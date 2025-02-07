كأس إسبانيا… نتائج مباريات ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، أمس، الخميس، مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم، والتي جرت من مرحلة واحدة (مباراة واحدة)، وفيما يلي نتائج مباريات هذا الدور…

أتلتيكو مدريد × خيتافي 5-0

ليجانيس × ريال مدريد 2-3

ريال سوسيداد × أوساسونا 2-0

فالنسيا × برشلونة 0-5

وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء القادم 12 شباط، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في مقر الاتحاد الإسباني.