كأس رابطة المحترفين الإنكليزية: ليفربول يجتاح توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

حجز فريقا نيوكاسل وليفربول مكانيهما في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم على حساب فريقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير على التوالي.

وفاز ليفربول على توتنهام في مباراة الإياب بخمسة أهداف دون مقابل (الذهاب 1-0 لفريق توتنهام).

سجل أهداف ليفربول كودي خاكبو (د 34)، ومحمد صلاح من ضربة جزاء (د 51)، ودومينيك سوبوسلاي (د 75) وفيرجيل فان ديك (د 80).

وفاز نيوكاسل على آرسنال ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-0، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة..