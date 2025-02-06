وصفة لحم اللسان اللذيذة: دليل خطوة بخطوة لتحضير طبق شهي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 11:57 مساءً - هل تبحث عن طبق جديد ومميز لإضافته إلى قائمتك؟ لحم اللسان هو اختيار رائع، فهو غني بالبروتين ومصدر ممتاز للحديد. قد يبدو تحضيره صعباً في البداية، ولكن مع هذه الوصفة السهلة والخطوات الواضحة، ستتمكن من تحضير طبق لحم لسان لذيذ في منزلك.

المكونات:

1 كيلو لحم لسان بقري أو ضأن

1 بصلة كبيرة مقطعة

2 جزرة مقطعة

2 عود كرفس مقطع

4 فصوص ثوم مهروس

ورق لورا

ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

ماء مغلي

طريقة التحضير:

تنظيف اللسان: اغسل اللسان جيدًا بالماء البارد ثم ضعه في وعاء به ماء مغلي لمدة 5 دقائق. هذه الخطوة تساعد على تسهيل عملية تقشير اللسان.

تقشير اللسان: أخرج اللسان من الماء الساخن واتركه ليبرد قليلاً. باستخدام سكين حاد، قشري الطبقة الخارجية الخشنة من اللسان.

السلق: ضع اللسان المقشر في قدر كبير وأضف إليه البصل، الجزر، الكرفس، الثوم، ورق اللورا، الفلفل الأسود، والكمون. غطي اللسان بالماء المغلي واتركيه ينضج على نار هادئة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات أو حتى يصبح طريًا.

التقديم: أخرج اللسان من المرق وقطعه إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة. يمكن تقديمه ساخنًا مع الخضروات المشوية أو البطاطس المهروسة أو الأرز.

نصائح إضافية:

اختيار اللسان: يمكنكِ اختيار لسان البقر أو الضأن حسب الرغبة.

التوابل: يمكنكِ إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل القرفة أو الزنجبيل.

الصلصة: يمكنكِ تحضير صلصة خاصة لخدمة لحم اللسان، مثل صلصة الخردل أو صلصة الطماطم.

فوائد لحم اللسان:

مصدر غني بالبروتين والحديد.

يحتوي على فيتامينات ومعادن أخرى مهمة للجسم.

يعتبر مصدراً جيدًا للكولاجين الذي يعزز صحة الجلد والشعر والأظافر.