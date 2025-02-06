نشكركم على متابعتكم خبر هذا مايفعله تناول البيض 6 مرات أسبوعياً في جسمك! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة موناش الأسترالية أن تناول البيض بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 29% لدى كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة نسبيًا.

ونشرت الدراسة في مجلة Nutrients، حيث أظهرت أن استهلاك البيض بمعدل مرة إلى ست مرات أسبوعيًا يقلل من خطر الوفاة لأي سبب، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن أمراض القلب، مقارنةً بمن نادرًا ما يتناولونه أو لا يدرجونه في نظامهم الغذائي على الإطلاق.

شملت الدراسة عينة مكونة من 8,756 شخصًا يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكثر، تم تصنيفهم وفقًا لمعدل استهلاكهم للبيض إلى ثلاث مجموعات:

تناول نادر أو معدوم (1-2 مرات شهريًا أو أقل).

تناول أسبوعي (1-6 مرات في الأسبوع).

تناول يومي.

وأفادت الباحثة هولي وايلد، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه والمحاضِرة بجامعة موناش، أن كبار السن الذين تناولوا البيض 1-6 مرات أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15% لأي سبب، وبنسبة 29% نتيجة أمراض القلب، مقارنةً بمن نادرًا ما تناولوا البيض.

أوضحت الدراسة أن البيض يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك:

فيتامينات B، A، D، E، K.

حمض الفوليك.

الأحماض الدهنية غير المشبعة.

الكولين والمعادن النادرة.

وأشارت وايلد إلى أن هذه العناصر الغذائية تجعل البيض خيارًا مثاليًا لكبار السن، حيث يساهم في دعم صحة العضلات والوظائف الحسية التي قد تتأثر مع التقدم في العمر.

تناولت الدراسة أيضًا العلاقة بين استهلاك البيض وجودة النظام الغذائي، ووجدت أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية متوسطة إلى عالية الجودة كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 33% و44% على التوالي. وهو ما يعزز أهمية إدراج البيض ضمن نظام غذائي صحي للمساهمة في تحسين طول العمر.

أوصت الإرشادات الغذائية الأسترالية وجمعية القلب الأمريكية بتناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيًا للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات في الكوليسترول. في المقابل، توصي بعض الدول الأوروبية بالحد من الاستهلاك إلى 3-4 بيضات أسبوعيًا. كما تدعم جمعية القلب الأمريكية استهلاك بيضتين يوميًا لكبار السن الذين يتمتعون بمستويات كوليسترول طبيعية.

شملت الدراسة أيضًا تحليل العلاقة بين تناول البيض ومعدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول. وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول والذين تناولوا البيض أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 27%، مقارنةً بمن نادرًا ما تناولوا البيض.

وتشير هذه الدراسة إلى أن استهلاك البيض باعتدال قد يكون مفيدًا لصحة القلب، خاصةً لدى كبار السن، حيث يساهم في تقليل مخاطر الوفاة الناتجة عن الأمراض القلبية. وتعزز هذه النتائج الحاجة إلى مراجعة الإرشادات الغذائية لكبار السن استنادًا إلى الأدلة العلمية، مع التأكيد على دور النظام الغذائي المتوازن في تعزيز الصحة وطول العمر.