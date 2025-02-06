جريزمان منتقداً ريال مدريد: يجب أن يتوقف هذا الهراء!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 09:55 مساءً - يرى أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أن الضغوط التي يفرضها ريال مدريد على حكام الدوري الإسباني، خلال الفترة الحالية، ستجعلهم يدخلون أي مباراة وهم يشعرون بالخوف.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ريال مدريد، بعد غد السبت، على ملعب البرنابيو، في الجولة 23 من عمر الليجا.

وقدم ريال مدريد شكوى بسبب القرارات التحكيمية في مباراة الفريق أمام إسبانيول والتي خسرها بهدف نظيف.

وصعد الميرنجي من احتجاجه وطالب بالحصول على تسجيلات تقنية ال-VAR خلال اللقاء، مهدداً باللجوء للقضاء من أجل الحصول عليها، في حال امتناع الاتحاد الإسباني عن تسليمها.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة “موفيستار” الإسبانية: “يجب علينا أن نتوقف عن فعل هذا الهراء، لأنه بالنسبة لي مجرد هراء”.

وأضاف: “سيذهب الحكم إلى الملعب خائفاً من ارتكاب أخطاء، لأنه يعلم بأن الجميع يراقبه”.

وتابع: “علينا أن نترك الحكام وشأنهم، لأنهم سئموا منا على أرض الملعب، ناهيك عن الهراء الأخير خارج الملعب”.

وشدد: “أعتقد أن الجميع مخطئون، الأندية والرؤساء والصحفيون الذين يجب أن يتركوا الحكام وشأنهم”.

وعن مواطنه أوريلين تشواميني الذي تعرض لانتقادات كثيرة خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، قال: “في النهاية يقوم بعمل صعب لأنه ليس قلب دفاع”.

ونوه: “الجميع ينتقد تشواميني لأنه يلعب في مركز المدافع، بينما عندما يلعب في الوسط، يتم مقارنته بتوني كروس”.

وأتم: “الأفراد يعاملون تشواميني بقسوة، لكنني أحبه كثيراً كلاعب، إنه يتعرض لانتقادات، لكنني أعتقد أحياناً أنهم يبحثون عن شخص لينتقدونه، وفي النهاية يكون هو”.