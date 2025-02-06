الاتحاد يقهر التعاون بالوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 09:55 مساءً - حقق الاتحاد فوزاً بالوقت القاتل على مستضيفه التعاون، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الضيوف أولاً عبر عبد الرحمن العبود (د21)، ثم سجل التعاون هدف التعادل عن طريق موسى بارو (د45+10)، وتمكن كريم بنزيما (د90+5) من تسجيل هدف الفوز للعميد.

بهذا الفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، وتجمد رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي وقت سابق من اليوم، حقق القادسية الفوز على الرائد بثنائية نظيفة، وتغلب الشباب على الخليج بنتيجة 5-1.