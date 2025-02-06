تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة كومو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، عن قائمة فريقه لمواجهة كومو، غداً الجمعة، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوري.

الدفاع: ألبرتو، جاتي، كيلي، ريناتو فيجا، سافونا، روهي.

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، دوجلاس لويز.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، أدزيتش، كولو مواني، وياه، مبانجولا.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يقع كومو بالمركز 15 برصيد 22 نقطة.