دليل شامل لحماية صحتك من تقلبات الطقس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصةً لدى الأطفال. لحماية نفسك وعائلتك، إليك بعض النصائح القيمة لتعزيز جهاز المناعة ومواجهة هذه التغيرات:

أهمية نظام غذائي صحي

الأطعمة المعززة للمناعة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التوابل المضادة للالتهابات: أضف الزنجبيل والكركم والثوم إلى وجباتك اليومية لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

البقاء رطبًا: اشرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم وطرد السموم.

عادات صحية يومية

النوم الكافي: احصل على قسط كافٍ من النوم (7-9 ساعات) لتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.

النشاط البدني: مارس التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة.

النظافة الشخصية: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس وجهك.

تجنب التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل للتخلص من التوتر الذي يضعف جهاز المناعة.

التطعيم ضد الإنفلونزا: احصل على لقاح الإنفلونزا سنويًا لحماية نفسك من هذا المرض.

نصائح إضافية

ارتداء ملابس مناسبة: ارتد طبقات من الملابس للحفاظ على درجة حرارة جسمك ثابتة.

تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة: حاول الحفاظ على درجة حرارة ثابتة في المنزل.

استخدام المرطبات: استخدم مرطبات الهواء في المنزل للحفاظ على رطوبة الهواء وتجنب جفاف الحلق.

الأعشاب الطبيعية: استخدم الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج لتحضير مشروبات دافئة تساعد على تهدئة الحلق وتقوية المناعة.

لماذا تتعرض صحتنا للخطر خلال تقلبات الطقس؟

تؤدي التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة إلى ضعف جهاز المناعة، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. كما أن الهواء البارد والجاف يمكن أن يسبب تهيج في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.