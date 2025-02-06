تنظير القولون: أهمية الفحص الدوري للوقاية من سرطان القولون

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - تنظير القولون هو إجراء طبي مهم يساعد في الكشف المبكر عن سرطان القولون وأمراض أخرى في الجهاز الهضمي. على الرغم من أنه قد يكون إجراء غير مريح، إلا أنه يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين.

لماذا يجب إجراء تنظير القولون؟

الكشف المبكر عن سرطان القولون: يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ولكن يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة. يساعد تنظير القولون على اكتشاف السلائل التي قد تتحول إلى سرطان.

الكشف عن أمراض أخرى: يمكن لتنظير القولون الكشف عن العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

من يحتاج إلى تنظير القولون؟

يُنصح بإجراء تنظير القولون بشكل روتيني بدءًا من سن 45 عامًا، وخاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل:

التاريخ العائلي لسرطان القولون: إذا كان أحد أفراد عائلتك من الدرجة الأولى مصابًا بسرطان القولون، فمن المهم إجراء الفحص في سن مبكرة.

الالتهابات المعوية المزمنة: مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

وجود سلائل حميدة في القولون: إذا تم اكتشاف سلائل حميدة في فحص سابق، فمن المهم إجراء فحوصات دورية للتأكد من عدم تحولها إلى سرطانية.

أعراض تستدعي إجراء تنظير القولون:

تغير في عادات الأمعاء: مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ.

ما الذي يحدث أثناء تنظير القولون؟

يتم إدخال أنبوب مرن يحتوي على كاميرا صغيرة في المستقيم لفحص القولون. قبل إجراء الفحص، يتم إعطاء المريض مهدئًا لجعله مرتاحًا.

فوائد تنظير القولون:

الكشف المبكر عن السرطان: يمكن اكتشاف السلائل وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان.

تجنب المضاعفات: يمكن للكشف المبكر عن الأمراض الهضمية الأخرى تجنب المضاعفات الخطيرة.

راحة البال: يعطي الفحص المنتظم راحة بال كبيرة ويقلل من القلق بشأن صحة الجهاز الهضمي.

هذا وتنظير القولون هو إجراء بسيط وآمن يمكن أن ينقذ حياتك. إذا كنت تندرج ضمن الفئات المعرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون أو إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشر طبيبك لمناقشة أهمية إجراء هذا الفحص.