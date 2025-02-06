لوكاس فاسكيز يتلقى عرضاً من الدوري الأمريكي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الإسباني، لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، تلقى عرضاً من الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد فاسكيز مع الميرنجي، مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكره موقع “برنابيو ديجيتال” الإسباني، فإن لوكاس فاسكيز لديه رغبة بتجديد عقده مع ريال مدريد، رغم الوصول المنتظر للمدافع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، الصيف المقبل.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم رغبة اللاعب، فإنه لم تبدأ أي مفاوضات رسمية بين اللاعب وإدارة النادي بشأن التجديد، حيث يبدو أن ريال مدريد يميل في الوقت الحالي إلى السماح له بالمغادرة بدلاً من تمديد عقده.

وأفاد التقرير، أن لوكاس فاسكيز تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للانضمام إليه، الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن تتكشف المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بشأن مستقبل لوكاس فاسكيز، الذي لن يواجه مشكلة في إيجاد نادٍ جديد في حال قرر ريال مدريد عدم تجديد عقده.