الشعرية سريعة التحضير: هل هي قاتلة؟ الحقيقة الكاملة عن أضرارها المحتملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 07:52 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار مقلقة حول أضرار الشعرية سريعة التحضير، وخاصة بعد وفاة طفلين في الدقهلية. ولكن ما هي حقيقة هذه الأضرار؟ وهل يمكن أن تؤدي الشعرية إلى الوفاة؟

في تصريح خاص، حذرت الدكتورة شيري أنسي نجيب، استشاري التغذية العلاجية، من مخاطر الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، وخاصة عند استخدام الطريقة التقليدية في تحضيرها. وأكدت أن المشكلة ليست في الشعرية نفسها، بل في الإضافات التي تأتي معها، مثل التوابل والزيوت.

أبرز الأضرار المحتملة للشعرية السريعة التحضير:

مونوصوديوم جلوتامات (MSG): تحتوي التوابل المرفقة مع الشعرية على مادة MSG، وهي مادة معززة للنكهة قد تسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى أعراض مثل الصداع، الحكة، التهاب الحلق واللسان، وفي حالات نادرة قد تسبب صعوبة في التنفس.

الدايوكسين: عند غلي الماء في العبوات الكرتونية، تتسرب مادة الديوكسين السامة إلى الطعام، وهي مادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

نصائح هامة لتجنب أضرار الشعرية السريعة التحضير:

تجنب التوابل والزيوت المرفقة: استخدمي توابل طبيعية من مطبخك بدلاً من التوابل المصنعة المرفقة مع الشعرية.

لا تستخدمي العبوات الكرتونية: اغلي الماء في وعاء نظيف من الستانلس ستيل أو الزجاج، ثم أضيفي الشعرية إليه.

اختر أنواعاً عالية الجودة: ابحثي عن أنواع شعرية سريعة التحضير خالية من الإضافات الضارة، وقومي بقراءتها جيداً قبل الشراء.

اعتمدي على الأطعمة الطازجة والطبيعية: حاولي قدر الإمكان تحضير وجباتك في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

هل يمكن للشعرية السريعة التحضير أن تسبب الوفاة؟

في حين أن الشعرية السريعة التحضير ليست سامة بحد ذاتها، إلا أن الإفراط في تناولها واستخدامها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض مكوناتها. وفي حالات نادرة جداً، قد تتسبب هذه المشاكل في مضاعفات تهدد الحياة.

هذا والشعرية السريعة التحضير يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن إذا تم تناولها باعتدال وبشكل صحيح. ولكن يجب توخي الحذر عند اختيار الأنواع وتجنب الإضافات الضارة.