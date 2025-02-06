كيف تحافظ على صحة رئتيك في الأجواء المتقلبة؟ دليل شامل لمرضى الربو والصدر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 07:52 مساءً - يعاني مرضى الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن بشكل خاص من تقلبات الطقس التي تزيد من حدة أعراضهم. ولكن، باتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك حماية صحتك والحفاظ على جودة حياتك.

لماذا تؤثر تقلبات الطقس على مرضى الربو؟

تؤدي التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة وزيادة التلوث إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة إنتاج المخاط، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس والسعال وأعراض أخرى مزعجة.

نصائح لحماية مرضى الربو والصدر خلال تقلبات الطقس:

تجنب التعرض المفاجئ للتغيرات في درجة الحرارة: ارتدِ ملابس مناسبة للطقس وحاول الحفاظ على درجة حرارة جسمك ثابتة.

استخدم الكمامة: تساعد الكمامة على حماية رئتيك من الأتربة والمواد المهيجة الموجودة في الهواء.

حافظ على منزلك نظيفًا: قم بتنظيف منزلك بانتظام والتخلص من الغبار والعفن، واستخدم مرطبًا للهواء للحفاظ على رطوبة الهواء.

اتبع خطة العلاج: لا تهمل تناول أدويتك بانتظام واستخدم بخاخات الإنقاذ عند الحاجة.

تجنب المهيجات: ابتعد عن التدخين، والعطور القوية، والمواد الكيميائية التي قد تسبب تهيج الرئتين.

تقوية جهاز المناعة: تناول غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن، ومارس الرياضة بانتظام.

استشر طبيبك بانتظام: قم بزيارة طبيبك بانتظام لإجراء الفحوصات اللازمة وتعديل خطة العلاج إذا لزم الأمر.

أهمية اتباع هذه النصائح:

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل حدة نوبات الربو والتهابات الشعب الهوائية، وتحسين نوعية حياتك بشكل كبير.