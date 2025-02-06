غيبوبة السكر: الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 07:52 مساءً - غيبوبة السكر هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتحدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم. يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي وتلف الدماغ إذا لم يتم علاجها بسرعة.

أسباب الغيبوبة السكرية

ارتفاع سكر الدم (فرط سكر الدم): يحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الأنسولين لنقل السكر من الدم إلى الخلايا.

الحماض الكيتوني السكري: حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث بشكل شائع لدى مرضى السكري من النوع الأول.

متلازمة فرط الأسمولية السكري: تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا والجسم يفقد الكثير من الماء.

انخفاض سكر الدم (نقص السكر في الدم): يحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا، وعادة ما يحدث لدى مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خفض السكر في الدم أو الأنسولين.

أعراض الغيبوبة السكرية

أعراض ارتفاع سكر الدم:

العطش الشديد

التبول المتكرر

الشعور بالجوع الشديد

التعب والإرهاق

عدم وضوح الرؤية

جفاف الفم

فقدان الوزن غير المبرر

أعراض انخفاض سكر الدم:

التعرق

الشعور بالجوع

الارتعاش

الدوخة

عدم وضوح الرؤية

التعب

القلق أو العصبية

صعوبة التركيز

التهيج

النعاس

فقدان الوعي

عوامل الخطر

مرض السكري

عدم تناول الأدوية بشكل صحيح

ممارسة الرياضة الزائدة دون تناول الطعام

تناول الكحول

الحمل

الإجهاد

العدوى

علاج الغيبوبة السكرية

يعتمد علاج الغيبوبة السكرية على السبب الأساسي.

ارتفاع سكر الدم: يتضمن العلاج إعطاء الأنسولين والسوائل عن طريق الوريد.

انخفاض سكر الدم: يتضمن العلاج إعطاء الجلوكوز عن طريق الفم أو الوريد.

الوقاية من الغيبوبة السكرية

مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام: يجب على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام باستخدام جهاز قياس السكر.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والالتزام بجدول وجبات منتظم.

ممارسة الرياضة بانتظام: يجب ممارسة الرياضة بانتظام ولكن تحت إشراف الطبيب.

تناول الأدوية بانتظام: يجب تناول الأدوية الموصوفة بانتظام وفي الوقت المحدد.

التعرف على علامات وأعراض ارتفاع وانخفاض السكر في الدم: يجب على مرضى السكري وأسرهم معرفة علامات وأعراض ارتفاع وانخفاض السكر في الدم وكيفية التعامل معها.

هذا وغيبوبة السكر حالة طبية طارئة تهدد الحياة، ولكن يمكن الوقاية منها عن طريق مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. إذا كنت تعاني من مرض السكري، فمن المهم أن تعرف كيفية التعرف على علامات وأعراض الغيبوبة السكرية وكيفية التعامل معها.