تيباس: سنعمل على إدانة ريال مدريد!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 07:52 مساءً - يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن الرابطة ستعمل على إدانة ريال مدريد، مشيراً إلى أن المصالحة مع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، تبدو أمراً صعباً.

وقال تيباس بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ريال مدريد يريد إيذاء المسابقة، لقد بنوا قصة لكونهم ضحية، وهذا يؤثر على قضية نيجريرا، وهي قضية قيد التحقيق”.

وأضاف: “في تلك القضية (نيجريرا)، تم الإثبات أنه قد يكون هناك دفع للتأثير على عملية الصعود والهبوط، ولكن لا يوجد دفع لأي حكم، لقد بنوا رواية الضحية وبشكل مبالغ فيه وغير مناسب والهدف في رأيي هو الإضرار بالمنافسة، لقد فقدوا عقولهم”.

وتابع: “بالطبع سندين ريال مدريد كما فعلنا في إدانة محطة ريال مدريد، نحن نحلل الأمر على المستوى القانوني، ولكن من الواضح أن هذا النوع من الملاحظات لا يمكن التسامح معه لأن هناك أكاذيب أو أنصاف حقائق مفادها أن ما تريده هو التأثير على بعض القضايا”.

وبالنظر إلى إمكانية تغيير نموذج الحكام: “الأمر تم إثارته اليوم وسيتم إنشاء لجنة لدراسة النموذج الإنجليزي والألماني والأمريكي”.

وعن إمكانية المصالحة مع ريال مدريد، أتم: “الأمر صعب، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرى بأنه على حق دائماً، ربما الحل أن نذهب جميعاً على ركبنا ونقول له نحن أسفون فلورنتينيو، بالفعل أنت ستنقذ كرة القدم ولم نكن ندرك ذلك حتى أخرجت خطابك”.