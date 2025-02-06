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الحسين عموتة: ننتظر ردة فعل قوية من اللاعبين أمام العروبة

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الحسين عموتة: ننتظر ردة فعل قوية من اللاعبين أمام العروبة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 مساءً - تحدث الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن مواجهة العروبة، غداً الجمعة، في الجولة 15 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “مع الأسف، قطعنا خطوة خاطئة في الجولة الماضية، وخسرنا على أرضنا أمام بني ياس”.

وأضاف: “الخسارة في الجولة الماضية، لا تجعل أمامنا سوى الفوز على العروبة، الذي بدوره لن يكون بالخصم السهل”.

ونوه: “العروبة يبحث عن تحقيق النتائج الإيجابية، للابتعاد عن المركز 14 الأخير، وتفادي خطر الهبوط”.

ولفت: “ننتظر ردة فعل قوية من اللاعبين لمحو خسارتنا أمام بني ياس، وتحسين مركزنا”.

وعن جاهزية اللاعبين، أتم: “نحاول استعادة بعض اللاعبين المصابين، ونتمنى أن يكونوا جاهزين للمباراة مع زملائهم، وأن يبذل الجميع أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز”. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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