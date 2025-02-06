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باولو سوزا: وقعنا على دور أول تاريخي في الدوري

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باولو سوزا: وقعنا على دور أول تاريخي في الدوري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب ، عن مواجهة عجمان، بعد غد السبت، في الجولة 15 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب البرتغالي: “وقعنا على دور أول تاريخي في الدوري، بالنقاط التي تم حصدها، وبالأداء والتخصص والشغف لكسب المباريات”.

وتابع: “نأخذ هذا الأمر كقاعدة لهويتنا للمباراة، ونملك القدرة على البحث عن صناعة شخصية قوية، والحصول على فرص عديدة لتسجيل الأهداف، وهو شئ يُعرف عن هويتنا”.

وأكمل: “نحن نركز كيف نصنع الفرص لتسجيل الأهداف أكثر من المنافس. الآن نحن في الأمام ومسؤوليتنا يجب أن تتضاعف باستمرار في كل مباراة”.

ونوه: “لدينا الشغف المطلوب مع الروح الإيجابية للمجموعة، وهناك ملحوظة إيجابية ومهمة للجماهير واللاعبين، وهي زيادة أعداد المشجعين”.

وأتم: “أتمنى أن يتضاعف عدد الجمهور في كل مرة، لأننا لدينا تعريف لكل ما نفعله، وهو النجاح والإصرار عليه”. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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