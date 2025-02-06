“شريك مدى الحياة” .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة ل-مارسيلو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 مساءً - وجه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة للمدافع البرازيلي، مارسيلو، بعد قراره باعتزال كرة القدم.

وقرر مارسيلو، اليوم الخميس، إنهاء رحلته في ملاعب كرة القدم كلاعب، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وقال النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي: “أخي، يا لها من مهنة رائعة! لقد عشنا الكثير معاً، لقد مرت سنوات من الإنجازات والانتصارات واللحظات التي لا تنسى”.

وأتم: “أكثر من زميل في الفريق، شريك مدى الحياة. شكراً على كل شيء يا صديقي. أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من الحياة”.

وتزامل مارسيلو ورونالدو سوية في ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وشكلا ثنائية قوية على الجانب الأيسر للميرنجي، أثمرت عن نجاحات عديدة.