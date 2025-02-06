روبن أموريم: قررنا المخاطرة بسبب أخطاء الماضي!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 مساءً - أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أنه مستعد لتحمل مخاطرة عدم التعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني اليونايتد خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 13 على سلم ترتيب البريميرليج، برصيد 29 نقطة بعد مرور 24 جولة.

ورغم ذلك، ضم اليونايتد صفقتين فقط خلال الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع الظهير الأيسر باتريك دورجو من صفوف ليتشي، إضافة إلى قلب الدفاع أيدين هيفين من آرسنال.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال أموريم: “قررنا المخاطرة، ولكننا أردنا شيء مختلف في الفريق وفي هوية اللاعبين، كان ذلك هو قراري”.

وأضاف: “ما أشعر به أن النادي يأخذ وقته، ندرك جيداً مدى إلحاح اللحظة التي يمر بها الفريق، ولكن الجميع هنا لا يريدون ارتكاب نفس أخطاء الماضي”.

وتابع: “في الصيف سنعيد النظر في الأمر، ولكن أكرر أننا نتعامل بحذر مع الانتقالات بسبب بعض الأخطاء التي حدثت في الماضي”.

وعن وضع الفريق، علق أموريم: “أنا لست ساذجاً، قلت ذلك كثيراً أن هذه الرياضة تعتمد على النتائج ونحن في موقف صعب”.

واستكمل: “أعلم أنه عندما تختار تلك المهنة أنك تخاطر بالنتائج، وأعلم أنه عندما أتيت إلى هنا أنني نظرت إلى الجدول وللفريق، وأدرك أن قراري بتغيير كل شيء في منتصف الموسم دون تعاقدات جديدة يشكل خطورة على وظيفتي”.

وأتم: “لدي فكرة واضحة عما أريد القيام به، وأنا من يتحمل المخاطرة، لأنها في النهاية سوف تؤتي ثمارها”.