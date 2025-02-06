حالة تفاؤل بشأن تجديد عقد دوناروما مع باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 05:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مستقبل الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد الحارس الإيطالي مع النادي الباريسي، صيف 2026.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن هناك تفاؤل ومؤشرات إيجابية بشأن تجديد عقد دوناروما، ولكن بشروط جديدة، مع الإشارة إلى أن كل الأطراف تتحرك بثقة في هذا الملف.

وأفادت الشبكة، أن باريس سان جيرمان يريد الاحتفاظ باللاعب، والحارس الإيطالي أبدى رغبة حقيقية في البقاء دون اللجوء لأي مناورة، مما يضاعف التفاؤل بشأن تجديد تعاقده.

جدير بالذكر، أن دوناروما انضم لصفوف باريس في صيف 2021 قادماً ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر.