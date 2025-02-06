ريال مدريد يبدأ الاستعداد لمواجهة الديربي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 05:51 مساءً - بدأ ريال مدريد تحضيراته لمواجهة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة 23 من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وكان الميرنجي تأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ليجانيس، بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الملكي، أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الكأس جلسة تعافي في المرافق الداخلية وعلى العشب.

وتابع الموقع: “بينما أجرى بقية اللاعبين تمارين الروندو والاستحواذ والضغط، كما أجروا تدريبات هجومية-دفاعية قبل لعب مباراة على ملعب صغير”.

وأوضح الموقع، أن روديجر وألابا يواصلان عملية التأهيل من الإصابة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.